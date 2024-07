Intercambio de conocimientos sobre servicios ciudadanos: La experiencia de Colombia y Reino Unido

Gobierno de Colombia, Carpeta Digital Ciudadana, https://carpetaciudadana.and.gov.co.

Gobierno de Colombia, Caja de Herramientas, https://www.gov.co/biblioteca.

Gobierno de Colombia, Alianza entre Colombia y el Reino Unido para la transpormación digital del Estado colombiano (Review of a partnership between Colombia and the United Kingdom for the digital transformation of the Colombian State), https://www.gov.co/uploads/14122020_Blog_MoU%20_ English_fv.pdf.

PowerBi, Digital Transactions in Colombia, https://app.powerbi.com/view....

PowerBi, Gov.co site usage statistics, https://app.powerbi.com/view....