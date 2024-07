La relación cooperativa: Un marco de referencia

El presente informe se ha elaborado con el fin de pasar revista a los avances en la aplicación del concepto de “cumplimiento cooperativo” y los cambios que han sucedido en el mundo de la empresa y el entorno económico en los cinco años transcurridos desde que el Foro de Administración Tributaria publicó el “Estudio sobre el papel de los intermediarios fiscales” (Study into the Role of Tax Intermediaries). El presente informe analiza las experiencias pasadas y presentes y se centra en la evaluación del enfoque del cumplimiento cooperativo y en la forma en que las administraciones tributarias evalúan su contribución a la consecución de resultados en materia de cumplimiento fiscal.