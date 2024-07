La ayuda para el comercio en síntesis 2013

En la presente publicación conjunta de la OCDE y la OMC se centra la atención en la ayuda para el comercio con el

objeto de evaluar lo que funciona, lo que no funciona y los aspectos que es preciso mejorar. En particular, se analizan

las tendencias de las políticas, los programas y las prácticas en materia de ayuda para el comercio, y se muestra que

la Iniciativa de Ayuda para el Comercio produce resultados tangibles en cuanto a mejorar los resultados comerciales y las condiciones de vida en los países en desarrollo, sobre todo los de la mujer.

En el informe se hace hincapié en que la ayuda para el comercio desempeña un papel importante en la tarea de allanar el camino para que las empresas de los países en desarrollo puedan conectarse a las cadenas de valor o avanzar en ellas. De hecho, la aparición de cadenas de valor confirma la razón de ser de la ayuda para el comercio.

Los grupos interesados siguen participando activamente en la Iniciativa de Ayuda para el Comercio. La labor de

vigilancia de 2013 se basó en las autoevaluaciones de 80 países en desarrollo, 28 donantes bilaterales, 15 donantes

multilaterales y 9 proveedores de cooperación Sur-Sur. También se recibieron opiniones de 524 proveedores de países en desarrollo y 173 empresas principales, en su mayoría de países de la OCDE.

Índice

Capítulo 1. ¿Se está adaptando la ayuda para el comercio a las nuevas realidades?

Capítulo 2. Corrientes de ayuda para el comercio y financiación

Capítulo 3. Las cadenas de valor y el camino del desarrollo

Capítulo 4. Fomento de las cadenas de valor por medio de la ayuda para el comercio a nivel regional

Capítulo 5. Evaluación de la eficacia de la ayuda para el comercio

Capítulo 6. El camino a seguir

Fichas informativas por países sobre la ayuda para el comercio

Anexo A. Ayuda para el comercio: datos principales

Anexo B. Lista de receptores de AOD del CAD, por grupos de ingresos

Anexo C. Lista de receptores de AOD del CAD, por regiones

Anexo D. Códigos del SNPA relacionados con la ayuda para el comercio, por categorías

Anexo E. Estimaciones del análisis de regresión

Anexo F. Metodología para el análisis econométrico