Gobernanza empresarial para la seguridad de las procesos

Estas directrices sobre gobernanza empresarial para la seguridad de los procesos forman parte del Programa de Accidentes Químicos de la OCDE y pretenden determinar los elementos esenciales de la gobernanza empresarial para la seguridad de los procesos. Además, son compatibles con los manuales de la OCDE Guiding Principles for Chemical Accident Prevention, Preparedness and Response y Guidance on Developing Safety Performance Indicators.