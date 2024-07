Der internationale Handel hat Auswirkungen auf den Preis und die Verfügbarkeit von fast allem, was wir kaufen. Zudem hat er Einfluss auf eine Vielzahl anderer Bereiche wie Beschäftigung, Umwelt und Armutsbekämpfung. Und er wird seinerseits von einer Fülle verschiedener Faktoren beeinflusst, von der natürlichen Ressourcenausstattung bis hin zu Modetrends.

Die OECD ist eine führende Quelle für Daten, Analysen und Politikempfehlungen in Handelsfragen. Gestützt auf dieses umfassende Fachwissen wird in OECD Insights: Internationaler Handel deutlich gemacht, dass es ohne Handel – wenn überhaupt – nur selten gelungen ist, Wohlstand zu erreichen oder zu sichern. Handel allein ist jedoch nicht genug. Es bedarf darüber hinaus Maßnahmen in Bereichen wie Beschäftigung, Bildung oder Gesundheit, um das Wohlergehen der Menschen zu fördern und die Herausforderungen der globalisierten Wirtschaft zu bewältigen.