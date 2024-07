Durchs Netz gegangen

Dieser Bericht befasst sich mit dem Thema Steuerkriminalität im Fischereisektor, einschließlich Betrug bei Gewinn- und Ertragssteuern, Zöllen, Mehrwertsteuer und Sozialversicherung, mit Beispielen aus der Praxis. Dazu gehören Straftaten, die sich auf Merkmale des Fischereisektors stützen, aber auch solche, die in anderen Branchen vorkommen. In dem Bericht werden Aspekte des Sektors erörtert, die ihn für Steuerkriminalität anfällig machen, darunter mangelnde Transparenz und Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Informationen über das wirtschaftliche Eigentum, die sich aus dem Einsatz von Offshore-Gesellschaften und der Praxis der Registrierung von Schiffen unter Billigflaggen ergeben. Strategien der Steuerverwaltungen und anderer Behörden zur Verhinderung, Aufdeckung und Untersuchung von Steuerdelikten werden skizziert, und der Bericht enthält Empfehlungen für Schritte, die Länder allein oder in Zusammenarbeit zur Bekämpfung dieser Straftaten unternehmen können.