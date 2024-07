Bildungspolitische analyse 2004

Diese Ausgabe der Reihe Bildungspolitische Analyse befasst sich mit einer Reihe von aktuellen bildungspolitischen Fragen, die sich aus den zentralen strategischen Zielen der OECD im Bereich Bildung ergeben haben. Sie verbindet die Arbeit im Bereich Bildung mit Arbeiten in anderen Bereichen der OECD (insbesondere in der Direktion für Wissenschaft, Technologie und Industrie und dem OECD-Zentrum für Steuerpolitik und Verwaltung). Hiermit spiegelt die Veröffentlichung die Betonung der engeren Verzahnung der einzelnen Politikbereiche wider, die eines der Hauptthemen des ersten Treffens hochrangiger Vertreter der Bildungssysteme der OECD-Länder war, das im Februar 2003 in Dublin stattfand.