الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في سعيها لتعزيز النمو الاقتصادي والقدرة التنافسية وبناء مجتمعات مزدهرة. تشكل مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية / مجموعة العشرين الخاصة بحوكمة الشركات والمبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن حوكمة الشركات الموجهة للمؤسسات المملوكة للدولة مرجعيةً لبناء مثل هذا الإطار. يقيّم هذا التقرير مشهد حوكمة الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال تحديد التحديات واقتراح الخيارات السياساتية للإصلاح. تستند نتائج التقرير إلى تحليل السياسات والممارسات في أربعة مجالات مواضيعية: تعزيز الوصول إلى التمويل وأسواق رأس المال، وتحسين الشفافية والإفصاح، وتحقيق التوازن الجنساني في قيادة الشركات، وتعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة في المنطقة. بشكل عام، يخلص التقرير إلى أن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد حققت تقدماً في تعزيز أطر حوكمة الشركات في السنوات الأخيرة، إلا أنها لا تزال تواجه تحديات في تبني وتنفيذ إجراءات حوكمة الشركات التي تدعم الكفاءة الاقتصادية والنمو المستدام والاستقرار المالي.