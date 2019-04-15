Skip to main content

حوكمة الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

بناء إطار للقدرة التنافسية والنمو
Report

More info

DOI
https://doi.org/10.1787/f8f22be1-ar
Authors
OECD
Tags
Corporate Governance

Select a language

English
français
العربية

Cite this content as:

OECD (2019), حوكمة الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: بناء إطار للقدرة التنافسية والنمو, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/f8f22be1-ar.
Go to top