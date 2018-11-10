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Çok Uluslu İşletmeler ve Vergi İdareleri için OECD Transfer Fiyatlandırması Rehberi 2017

Report

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DOI
https://doi.org/10.1787/9789264308404-tr
Authors
OECD
Tags
OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations

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Cite this content as:

OECD (2018), Çok Uluslu İşletmeler ve Vergi İdareleri için OECD Transfer Fiyatlandırması Rehberi 2017, OECD Publishing, Paris/TTIB, Ankara, https://doi.org/10.1787/9789264308404-tr.
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