Towards Zero

Каждый год на автомобильных дорогах мира погибает около 1,2 миллиона человек и еще 50 миллионов получают тяжелые травмы. Но аварии в большинстве случаев предотвратимы и есть много методов, позволяющих избавить людей от горя, которое они приносят, и снизить их негативные экономические последствия. Многие страны поставили перед собой задачи по снижению числа жертв на дорогах. Выполняют ли эти страны поставленные задачи? Что можно сделать прямо сейчас и в долгосрочной перспективе для выполнения этих задач? Есть ли предел возможностей у традиционных подходов к обеспечению дорожной безопасности? В данном докладе дается обзор последних событий и инициатив, направленных на выполнение все более амбициозных задач в области повышения уровня дорожной безопасности. Доклад уделяет особое внимание изменениям в системе ведомственного управления, которые необходимо ввести во многих странах для успешного применения мер по повышению безопасности на дорогах. Доклад подчеркивает также необходимость четкой ориентации на результат и рассматривает экономические обоснования для инвестиций в дорожную безопасность. Он призывает страны с высокими результатами по повышению дорожной безопасности сделать еще больше и активно рекомендует принять системный подход к безопасности, в долгосрочной перспективе способный привести к полному устранению жертв на дорогах. Доклад является наиболее значительным международным обзором достижений в области развития системного подхода к безопасности, принятого в настоящее время в небольшом числе стран. Доклад должен быть полезен всем, кто работает в области управления дорожным хозяйством, и тем, в чью сферу интересов входит повышение уровня безопасности дорожного движения.