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Towards Zero

Ambitious Road Safety Targets and the Safe System Approach (Russian version)
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DOI
https://doi.org/10.1787/9789282102640-ru
Authors
International Transport Forum
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Cite this content as:

ITF (2010), Towards Zero: Ambitious Road Safety Targets and the Safe System Approach (Russian version), OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789282102640-ru.
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