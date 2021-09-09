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Улучшенные критерии для улучшенной оценки

Обновленные критерии оценки Определения Принципы использования
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DOI
https://doi.org/10.1787/a7273f28-ru
Authors
OECD
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Cite this content as:

OECD (2021), Улучшенные критерии для улучшенной оценки: Обновленные критерии оценки Определения Принципы использования, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/a7273f28-ru.
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