Улучшенные критерии для улучшенной оценки

В настоящем документе представлены результаты пересмотра Сетью КСР ОЭСР по оценке развития (EvalNet) определений и принципов использования оценочных критериев КСР ОЭСР в 2018-2019 гг. В документе излагаются адаптированные определения понятий «актуальность», «результативность», «эффективность», «воздействие» и «устойчивость», а также одного нового критерия — «согласованность». В настоящем документе подчеркивается необходимость продуманного использования критериев с учетом контекста конкретной деятельности и потребностей целевых пользователей. Эти обновленные определения и принципы использования стали результатом проведенных на международном уровне консультаций по критериям, а также пересмотра порядка их использования как в процессе оценки, так и в других областях. После проведения консультаций члены EvalNet, а также внешние эксперты в области оценки, детально обсудили указанные понятия и проанализировали несколько проектов данного документа. Адаптированные определения более понятны и обеспечат более тщательный и тонкий анализ, в том числе по вопросам равенства и синергии, в соответствии с текущими приоритетами политики. Данная адаптация также решила проблему неопределенности, добавив введение, описывающее целевое назначение этих критериев вместе с руководящими принципами их использования. Подробное руководство по применению указанных критериев будет предоставлено отдельно, после его утверждения.