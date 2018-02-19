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Совершенствование Экономических Инструментов Управления Водными Ресурсами в Республике Бурятия (Бассейне Озера Байкал)

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DOI
https://doi.org/10.1787/9789264290693-ru
Authors
OECD
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русский

Cite this content as:

OECD (2018), Совершенствование Экономических Инструментов Управления Водными Ресурсами в Республике Бурятия (Бассейне Озера Байкал), OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264290693-ru.
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