Совершенствование Экономических Инструментов Управления Водными Ресурсами в Республике Бурятия (Бассейне Озера Байкал)

Одним из главных вызовов, который стоит перед Республикой Бурятия - субъектом Российской Федерации, является необходимость найти верный баланс при решении двух задач: защиты озера Байкал как уникального водного объекта, включенного в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, и его экосистемы, и динамичного и устойчивого социально-экономического развития республики. Это требует совершенствования водной политики и ее инструментов: экономических, административных, информационных и других. Рекомендации данного отчета направлены на достижение этой цели. Они включают: введение платы за забор поливной воды (за воду, как природный ресурс); усиление господдержки водного сектора; и улучшение экономических инструментов управления рисками негативного воздействия вод (в т.ч. с использованием таких инструментов, как обязательное страхование и дифференциация ставок земельного налога в зонах высокого риска затопления). Также рекомендуется опробовать ряд инновационных инструментов, таких как: установление лимитов сброса определенных опасных загрязняющих веществ в пилотной зоне (например, в бассейне реки Селенга) и постепенное развития рынка купли-продажи квот на сбросы этих веществ в пределах установленного лимита сброса; а также введение платы за (налога на) токсичные агрохимикаты (пестициды, гербициды и другие) и синтетические моющие средства, чтобы создать стимулы к сокращению диффузного загрязнения водных ресурсов.