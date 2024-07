Les perceptions de l’égalité des chances

Des différences en fonction de l’âge se font clairement jour entre les répondants quant aux méthodes à employer pour réduire les inégalités. Par rapport à leurs homologues plus âgés (54 ans et plus), les répondants jeunes (moins de 25 ans) sont plus susceptibles de penser que les caractéristiques personnelles comme l'orientation sexuelle ou l’origine ethnique influent sur la réussite. Si les répondants les plus jeunes sont plus nombreux à estimer qu’aucun acteur ne devrait faire « énormément ou beaucoup » pour réduire les inégalités de revenu, ils attribuent généralement aux citoyens, aux autorités locales et aux ONG un niveau de responsabilité plus élevé que les répondants plus âgés. À l’inverse, les répondants plus âgés considèrent que le secteur privé et les individus fortunés doivent assumer une plus grande responsabilité. Lorsqu’il s’agit d’exprimer leur soutien en faveur d’une action concrète des pouvoirs publics, les répondants jeunes sont plutôt favorables à des mesures qui ciblent les groupes de population à faible et moyen revenu, tandis que les répondants plus âgés sont davantage favorables à une augmentation de la fiscalité sur les revenus élevés.