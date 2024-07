Effets du verdissement de l'économie sur le marché du travail

La plupart des pays de l'OCDE se sont fixés des objectifs ambitieux pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. La réalisation de ces objectifs nécessite une réorientation substantielle de l'activité économique, ce qui implique une réaffectation de la main-d'œuvre et du capital des secteurs, entreprises et activités "très polluants" vers des secteurs, entreprises et activités plus neutres ou plus respectueux de l'environnement. Si les effets des politiques de lutte contre le changement climatique sur l'emploi devraient être modestes dans l'ensemble, ils varieront considérablement d'un secteur à l'autre et d'un groupe de population à l'autre.