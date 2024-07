Décentralisation

La transition industrielle peut mettre les régions sur la voie de la croissance, de l'égalité et de la prospérité. Cela nécessite une approche intégrée et collaborative, qui inclut l'innovation et le développement des compétences. Cependant, la transition industrielle n'est pas un processus linéaire et est associée à une myriade de défis socio-économiques, notamment la manière de surmonter un taux de chômage et un déclin démographique supérieurs à la moyenne, ainsi qu'une espérance de vie et des niveaux d'enseignement tertiaire inférieurs à la moyenne. Aider les régions en transition industrielle à redynamiser leur base économique dépend d'une combinaison d'interventions politiques dans plusieurs secteurs, y compris ceux qui font progresser les transitions verte et industrielle, ainsi que des arrangements de gouvernance qui favorisent idéalement l'expérimentation, la flexibilité et l'adaptabilité. Nous examinons comment les régions peuvent favoriser la diversification économique, la croissance et le bien-être dans la société afin de mener à bien la transition industrielle.