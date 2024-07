Vivre avec la dualité : la politique budgétaire et le secteur informel en Amérique latine

L’économie informelle est difficile à quantifier, mais, quel que soit l’indicateur retenu, elle est très répandue en Amérique latine : elle concernerait environ la moitié de la population active de cette région. Au Mexique, seul pays latino-américain membre de l’OCDE, quelque 60 pour cent de la main-d’oeuvre non agricole, soit près de 22 millions d’individus, ont un emploi informel ou travaillent à leur compte. Ces travailleurs se retrouvent, par choix ou non, en dehors du système fiscal et de protection sociale associé à l’économie organisée, ce qui témoigne de la rupture du contrat social entre les citoyens et l’État.