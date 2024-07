Visite de trois bibliothèques scolaires parisiennes

Un architecte et un bibliothécaire, membres du programme albanais pour le développement de l’enseignement étaient à Paris à l’occasion de la réunion d’experts sur les Bibliothèques et les centres de documentation de l’enseignement tertiaire, organisée par le PEB. Profitant de leur séjour dans cette ville, ils ont visité trois écoles publiques – une école primaire, un collège et un lycée – pour glaner des idées sur la façon de planifier et d’utiliser une bibliothèque en s’inspirant d’exemples français. Ce compte rendu succinct de leur visite illustre des pratiques contemporaines en la matière.