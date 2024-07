Vers une utilisation durable des terres

L’utilisation des terres occupe une place centrale dans bon nombre des défis environnementaux et socioéconomiques d’aujourd’hui. Ce rapport examine les problèmes actuels devant être surmontés pour mettre la politique foncière en phase avec les objectifs en matière de climat, de biodiversité et d’alimentation, ainsi que les possibilités de rendre les systèmes d’utilisation des terres plus durables. Six pays sont étudiés : Brésil, France, Indonésie, Irlande, Mexique et Nouvelle-Zélande. Tous se caractérisent par un secteur agricole et forestier relativement important et des émissions de gaz à effet de serre correspondantes élevées. La plupart de ces pays abritent également une biodiversité d’importance mondiale. À partir de l’analyse des stratégies et plans nationaux, ainsi que des instruments d’action et de coordination institutionnelle mis en place par ces pays, le rapport fournit des indications sur les bonnes pratiques permettant de mieux aligner les processus de décision en matière d’utilisation des terres et de rendre plus cohérents les objectifs concernant l’utilisation des terres, le climat, les écosystèmes et l’alimentation.