Examens environnementaux de l'OCDE : Norvège 2022 (version abrégée)

La Norvège a accompli des progrès sur la voie de la croissance verte au cours de la dernière décennie. Le pays est aux avant-postes dans de nombreux domaines environnementaux et investit massivement dans le développement technologique et l'innovation pour soutenir sa transition verte. À l’échelle nationale, la Norvège s’est fixé des objectifs environnementaux ambitieux dans tous les secteurs, y compris dans la lutte contre le changement climatique. Le pays a pour ambition d’atteindre la neutralité climatique à l’horizon 2030. Bien qu’il ne soit pas membre de l'Union européenne, le pays s’est employé à aligner son action sur de nombreux règlements et objectifs de l'UE, parfois même de manière plus stricte que les États membres. Toutefois, malgré ses avancées, la Norvège reste confrontée à de multiples défis, notamment en ce qui concerne sa transition vers des modes durables de consommation de même que sur le sujet de la protection de la biodiversité. Le rapport formule 30 recommandations adaptées à la Norvège pour lui permettre d’améliorer ses performances environnementales, notamment dans le domaine de la gestion de l’aménagement du territoire et de la biodiversité.

Avec ce quatrième Examen environnemental de la Norvège, l’OCDE propose une évaluation indépendante, fondée sur des données factuelles, des performances environnementales du pays sur la dernière décennie. Cette version abrégée reprend le résumé, l'évaluation et les recommandations officielles du rapport publié ainsi que l’annexe avec les mesures prises pour mettre en œuvre certaines recommandations de l’Examen environnemental de la Norvège publié par l’OCDE en 2011. Le premier chapitre résume les principales tendances environnementales et évalue l’efficacité environnementale et l’efficience économique de la panoplie de mesures – budgétaires, économiques, réglementaires et volontaires – mises en place. Le deuxième chapitre propose une analyse approfondie de la gestion de l’aménagement du territoire et de la biodiversité en Norvège. Le rapport complet est disponible en version anglaise sur le site internet de l'OCDE.