Vers une coopération pour le développement plus efficace

Ce rapport s’appuie sur les résultats de l’exercice de suivi mondial 2016 effectué sous l’égide du Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement. Il donne un aperçu des progrès réalisés dans la mise en œuvre des principes convenus au niveau international pour améliorer l’efficacité de la coopération au développement.

La mise à disposition de données et d’informations pour l’exercice de suivi a été dirigée par 81 pays, avec la participation de plus de 125 partenaires bilatéraux et multilatéraux de développement, ainsi que des centaines d’organisations de la société civile, de représentants du secteur privé et d’autres parties prenantes pertinentes en matière de développement dans les pays participants. Ce rapport présente les résultats de l’exercice fondés sur l’analyse minutieuse et l’agrégation de ces informations. Son but est de stimuler et d’orienter le dialogue politique aux niveaux national, régional et international, en générant une base de données probantes, qui permettra de poursuivre l’action collective afin de renforcer la contribution de la coopération pour le développement efficace à la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et à la réalisation des objectifs de développement durable.

Le rapport confirme l’importance des principes et des engagements qui visent à renforcer l’orientation vers les résultats de développement, à assurer l’appropriation du processus de développement par les pays en développement et le caractère inclusif des partenariats pour le développement ainsi qu’à améliorer la transparence et la redevabilité mutuelle autour des efforts de développement.