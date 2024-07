Vers des systèmes de santé plus performants

Ce rapport présente une synthèse des études menées par l’OCDE dans le cadre du Projet sur la santé. On y trouvera des informations et des analyses sur des sujets aussi divers que les technologies médicales nouvelles et émergentes, les soins de longue durée, l’assurance-maladie privée, la maîtrise des dépenses de santé, l’équité d’accès aux soins selon le revenu, la planification des ressources humaines dans le domaine de la santé et leur productivité, et les délais d’attente pour la chirurgie non urgente. Ce rapport s’appuie sur l’expérience de nombreux pays ainsi que sur des données nouvelles relatives aux différences qui existent d’un pays à l’autre. Il constitue une feuille de route tout à fait actuelle pour améliorer les systèmes de santé.