Cette série de sept études thématiques a été reprise dans le rapport de synthèse du Projet de l’OCDE sur la santé : Vers des systèmes de santé plus performants. Elles dressent un bilan de l’expérience en matière de réforme des systèmes de santé, examinent les stratégies d’amélioration de la qualité technique des soins, étudient les problèmes d’inégalité liée au revenu devant l’accès aux soins, de déséquilibre entre l’offre et la demande de médecins et d’infirmières, de réduction des délais d’attente, pèsent les coûts et les avantages des systèmes privés d’assurance-maladie, et présentent des projections sur l’impact du vieillissement sur les dépenses de santé.