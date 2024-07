Ce rapport rend compte de la première analyse comparative jamais faite du rôle et de la performance de l’assurance-maladie privée dans les pays de l’OCDE. Cette analyse, axée sur les marchés de l’assurance-maladie privée, recense également les problèmes qui découlent de l’interdépendance de ces marchés avec les régimes publics. L’impact de l’assurance-maladie privée est évalué au regard des objectifs de politique de santé, une attention particulière étant accordée aux enjeux et aux avantages liés à la diversité des systèmes d’assurance. L’analyse détermine les atouts de l’assurance-maladie privée ainsi que les domaines où elle peut mettre en question les performances du système de santé. Le rapport montre comment les gouvernements peuvent faire en sorte que les marchés de l’assurance-maladie privée contribuent de façon positive à la performance des systèmes de santé. Sont également présentés des exemples de pratiques utiles dans le développement de marchés de l’assurance-maladie plus efficients et plus équitables.