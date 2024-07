Vers des pôles d'activités dynamiques

En cette ère de mondialisation, les axes régionaux de spécialisation, qui avaient mis plusieurs décennies à s’établir, sont désormais en pleine mutation. De nombreuses régions qui, hier, étaient des centres de production dans un secteur particulier perdent du terrain face à des lieux d’implantation où les coûts sont moins élevés, et se réorientent vers des niches de marché à plus forte valeur ajoutée. Pour relever ce défi, on a recours à des programmes nationaux de promotion de stratégies fondées sur des pôles d'activités (établissant des liens entre les entreprises, les individus et le savoir).

Ce rapport contient une analyse des objectifs de 26 programmes de 14 pays de l’OCDE. Y sont examinés la répartition de ces objectifs, les instruments d’action et le partage des rôles à l’échelle intergouvernementale. Cet ouvrage intéressera les responsables de l’élaboration des politiques, les chercheurs, les entreprises ainsi que tous ceux qui s’emploient à promouvoir l’innovation et la compétitivité.