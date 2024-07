Venir à bout de l'échec scolaire

L'échec scolaire : un vieux problème dans un nouveau contexte ? Dans la plupart des pays de l'OCDE, admettre l'existence de l'échec scolaire ne va pas forcément de soi. Et quand le problème est avéré, il n'est pas toujours facile de le combattre efficacement, ou, même, de s'accorder sur les indicateurs susceptibles d'en montrer l'ampleur. Quelles sont les manifestations actuelles de l'échec scolaire ? Et quelles politiques faut-il adopter pour répondre au problème ?

Cet ouvrage entend mieux faire comprendre la nature de l'échec scolaire dans les pays de l'OCDE. Il reformule le problème en s'interrogeant sur les décisions politiques actuelles et présente de nouvelles solutions. Il propose un ensemble d'indicateurs d'échec nationaux et internationaux et compare différentes formes d'intervention visant à améliorer les performances des élèves en Australie, en Belgique, au Canada, en Espagne, au Japon, en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni.