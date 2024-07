Basé sur des données officielles communiquées par 40 pays, l’ouvrage Uranium 2007 présente les résultats d’un examen approfondi de l’offre et de la demande d’uranium au 1er janvier 2007, assorti de données sur la prospection, les ressources, la production et les besoins d’uranium liés aux réacteurs. Cette édition est enrichie de nombreuses informations nouvelles en provenance de grands centres de production d’Afrique, d’Australie, d’Asie centrale, d’Europe orientale et d’Amérique du Nord. Elle contient en outre des projections de la puissance nucléaire installée et des besoins des réacteurs en uranium jusqu’en 2030 ainsi qu’une analyse de l’offre et de la demande d’uranium à long terme. L’ouvrage constate qu’à la suite de l’augmentation de la demande et de la baisse des stocks, le prix de l’uranium a considérablement augmenté ces dernières années. L’industrie de l'uranium connaît donc un regain d’activité, mettant un terme à plus de vingt ans de sous-investissement.