Uranium 2003 Ressources, production et demande offre un aperçu statistique de l'industrie mondiale de l'uranium dans les domaines de la prospection, de l'estimation des ressources, de la production et des besoins des centrales nucléaires. Cette édition contient d'importantes informations nouvelles provenant de tous les grands centres de production d'uranium d'Afrique, d'Australie, d'Europe orientale et d'Amérique du Nord, et comporte, pour la première fois, un rapport sur le Turkménistan. Sont également présentées des analyses effectuées par des experts internationaux ainsi que des projections de la puissance nucléaire installée et des besoins en uranium correspondants jusqu'en 2020.