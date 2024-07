Uranium 1998

Ce rapport biennal comprend des informations nouvelles importantes émanant des principaux centres de production d'uranium en Afrique, Australie, Europe orientale, Amérique du Nord et des Nouveaux États indépendants. Il inclut rapports officiels de les pays. Il présente aussi une analyse, effectuée par des experts internationaux, de ces statistiques et des projections mondiales de l'expansion de la puissance nucléaire installée, des besoins en uranium et de la capacité théorique de production d'uranium.