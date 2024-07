Paraissant tous les deux ans, Uranium 2005: Ressources, production et demande, publication plus connue sous le nom de "Livre rouge", est préparée conjointement par l'Agence de l'OCDE pour l'Energie nucléaire et l'Agence internationale de l'énergie atomique. Cet ouvrage se fonde sur des données officielles communiquées par 43 pays. Cette 21ème édition présente les résultats d’un examen approfondi de l’offre et de la demande d’uranium au 1er janvier 2005, assorti d’un état statistique de l’industrie mondiale de l’uranium, notamment de la prospection, des ressources, de la production et des besoins des réacteurs. Elle est enrichie de nombreuses informations nouvelles en provenance de tous les grands centres de production d’Afrique, d’Australie, d’Asie centrale, d’Europe orientale et d’Amérique du Nord. Elle contient en outre des projections de la puissance nucléaire installée et des besoins des réacteurs en uranium jusqu’en 2025 ainsi qu’une analyse de l’offre et de la demande d’uranium à long terme. Cette édition aborde principalement la hausse récente des prix et de la production qui pourraient se traduire par de grands changements majeurs dans ce secteur.