Uranium 2009

Avec la construction de centrales nucléaires dans plusieurs pays et des projets de construction additionnels pour répondre à la demande croissante d’électricité, les ressources en uranium, sa production et la demande y afférentes suscitent toujours un intérêt notable. Au vu de l’augmentation projetée de la demande d’uranium et de la diminution des stocks, l’industrie de l’uranium, premier maillon critique dans la chaîne d'approvisionnement en combustible pour les réacteurs nucléaires, accroît sa production, et des projets de capacités supplémentaires sont prévus dans un futur proche. Cependant, des conditions de marché fortes seront nécessaires pour déclencher les investissements requis pour satisfaire la demande projetée.

Le « Livre rouge », préparé conjointement par l’Agence de l’OCDE pour l'énergie nucléaire et l’Agence internationale de l’énergie atomique, est un ouvrage de référence de notoriété mondiale. Il se fonde sur des données officielles communiquées par 40 pays, dont les principaux producteurs et consommateurs d’uranium. Cette 23e édition présente les résultats d’un examen approfondi de l’offre et de la demande mondiale d’uranium au 1er janvier 2009, ainsi que des données sur l’exploration mondiale de l’uranium, les ressources, la production et les besoins des réacteurs. Elle est enrichie de nombreuses informations nouvelles en provenance de tous les grands centres de production au niveau mondial, ainsi que des pays développant de tels centres pour la première fois. Des projections de la capacité de production nucléaire et les besoins en uranium des centrales jusqu’en 2035 sont également présentées ainsi qu'une analyse des questions relatives à l'offre et à la demande d'uranium à long terme.