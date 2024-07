Une école modèle en Albanie

L’école, dont la construction doit être terminée sous peu à Paskuqan, une banlieue de Tirana, a été créée pour répondre aux besoins actuels et nouveaux de la communauté. La structure, permanente et modulable, conçue pour stimuler l’acquisition de connaissances, est le fruit d’une collaboration étroite entre des spécialistes de l’enseignement et du bâtiment. Le Projet albanais pour le développement de l’éducation (AEDP) de la Fondation Soros a financé cette école, assurant les huit premières années d’enseignement, dans le cadre de son programme plus vaste destiné à promouvoir le système éducatif du pays.