Une conception urbaine écologique en Australie

Le futur Kelvin Grove Urban Village dans le Queensland, en Australie, est un exemple de la mise en application des principes de la conception écologique. Les responsables de ce nouveau projet reconnaissent l’importance que revêt une conception architecturale qui respecte l’environnement en utilisant les ressources avec efficience et en limitant le plus possible la pollution. Le plan directeur du site exige des maîtres d’ouvrage qu’ils se conforment aux principes d’une conception écologiquement viable, adoptés pour les bâtiments du site.