Une aide efficace. Une meilleure santé

Ces dernières années, l’aide en faveur de la santé a plus que doublé pour s’établir d’après des sources gouvernementales et privées, autour de 16.7 milliards dollars des ÉU en 2006. Cette aide donne des résultats tangibles, épargnant la vie de millions d’individus et préservant les moyens de subsistance de leur famille. Le défi à relever maintenant consiste à porter le montant de l’aide à des niveaux qui permettent d’atteindre les Objectifs du millénaire pour le développement. L’analyse des tendances observées au cours de la décennie écoulée fait apparaître une fragmentation de l’aide en faveur de la santé en une multitude de petits projets, plus de deux tiers de l’ensemble des engagements portant sur des montants inférieurs à 500 000 dollars des ÉU. Une fraction relativement faible des ressources va directement au budget des pays, et une part importante sert à financer des projets régionaux et plurinationaux. La question de savoir en quoi l’aide peut favoriser la mise en place de systèmes nationaux efficaces revêt une importance particulière dans le secteur de la santé. Il est indispensable que les pays disposent d’hôpitaux et de cliniques bien gérés, d’agents de santé qualifiés et de filières efficientes d’achat de médicaments pour améliorer réellement l’état de santé de leur population.