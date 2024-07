Un corps de cadres supérieurs de l'administration centrale

Ce document aide les pays à déterminer s’il serait possible de créer un certain type de corps de hauts fonctionnaires structuré selon des principes communs. Dans les pays d’Europe centrale et orientale comme dans les pays Membres de l’OCDE, les hauts fonctionnaires jouent un rôle crucial pour élever le niveau de professionnalisme de l’administration ainsi que pour réformer celle-ci dans son ensemble. La plupart des pays d’Europe centrale et orientale n’ont pas adopté de lois relatives à la fonction publique. Toutefois, des politiques approuvées concernant le recrutement, la sélection et les transferts des hauts fonctionnaires ainsi que le déroulement de leur carrière peuvent limiter les risques de politisation de la fonction publique aux postes qui devraient être confiés à des cadres. Dans un contexte caractérisé par l’absence d’une législation de la fonction publique définissant les droits et devoirs des fonctionnaires, la création d’un corps de cadres supérieurs (CCS) peut être un facteur de stabilité.