Développer des relations de travail efficaces entre les institutions supérieures de contrôle et les parlements

Les institutions supérieures de contrôles et les parlements ont un rôle important à jouer pour que les gouvernements rendent compte de leur usage des fonds publics. Les parlements s'appuient sur les travaux professionnels et objectifs des institutions supérieures de contrôle pour leur fournir l'information sur l'utilisation faite des ressources publiques. Cependant, les parlements n'utiliseront les travaux des institutions supérieures de contrôle que si ces travaux sont intéressants et pertinents.

Le rapport de SIGMA offre une analyse comparative sur la manière dont les institutions supérieures de contrôle et les parlements ont développé des relations de travail efficaces dans les pays de l'Union Européenne (UE) et dans les pays candidats et candidats potentiels à l'UE. Il décrit les attentes qui existent au regard de l'établissement de relations de travail efficaces ainsi que les facteurs-clefs et les thèmes qui conditionnent cette efficacité. Il détaille également des orientations aux institutions supérieures de contrôle et aux parlements susceptibles de rendre efficaces leurs relations de travail. Il présente, en outre, une boîte à outils pour renforcer ces relations de travail.