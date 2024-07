Manuel pour la préparation, la mise en œuvre, le suivi, le reporting et l’évaluation de la réforme de l’administration publique et des stratégies sectorielles

L’élaboration et la mise en œuvre de la réforme de l’administration publique (RAP) et des stratégies sectorielles sont des processus qui nécessitent l’identification des problèmes fondamentaux auxquels l’administration d’un pays donné est confrontée, en définissant des objectifs clairs pour les résoudre et en les traduisant en actions spécifiques. Ce manuel a été conçu pour la préparation, la mise en œuvre, le suivi, le reporting et l'évaluation des stratégies de RAP et du secteur. Il a été conçu pour aider les gouvernements et les administrations publiques qui se sont engagés à atteindre les objectifs de l'Objectif de développement durable n°.16 et les Principes d'administration publique de SIGMA. Le manuel fournit des informations et des conseils pratiques, ainsi que des outils faciles à utiliser pour les personnes impliquées dans le développement et la mise en œuvre de stratégies de RAP et des stratégies sectorielles. Il a été développé en rassemblant, en examinant et en compilant les leçons apprises, les recommandations, les conseils et les outils développés et promus par SIGMA et la Direction de la gouvernance publique de l’OCDE.