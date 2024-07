OCDE (2010), « La passation des marchés publics dans les Etats membres de l'UE : Réglementation applicable aux marchés dont le montant est inférieur aux seuils européens et relatifs à des secteurs non couverts par les règles détaillées des directives européennes »,, no. 45, Éditions OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/5k40htrlj923-fr