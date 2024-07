Transition des études au marché du travail

La transition des études à la vie active peut être une étape difficile, parfois marquée par des périodes de chômage. Les données montrent que les jeunes qui quittent le système éducatif précocement ont un niveau de compétence et de formation comparativement faible, et rencontrent les plus grandes difficultés sur le marché du travail par rapport à leurs pairs restés scolarisés plus longtemps. Des efforts doivent être consentis afin de garantir une scolarisation pour tous au moins jusqu’à l’obtention d’un diplôme du deuxième cycle du secondaire – souvent considéré comme le seuil minimum à atteindre pour réussir son entrée sur le marché du travail. Rester scolarisé permet non seulement d’élever son niveau de formation, mais aussi de développer les compétences nécessaires à une transition réussie vers le marché du travail.