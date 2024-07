Transformation verte des petites entreprises

Ce rapport a pour objectif d’aider les autorités environnementales et les autres autorités compétentes des pays membres de l'OCDE à promouvoir des pratiques commerciales respectueuses de l’environnement auprès des petites et moyennes entreprises (PME). Il analyse les différents moyens d’établir des prescriptions environnementales pour les installations présentant un faible risque environnemental (qui sont pour la plupart des PME). Il se penche également sur la manière de concevoir et de mettre en oeuvre des outils axés sur l'information et les marchés en vue de promouvoir le respect de ces prescriptions et l'adoption de technologies plus propres et de bonnes pratiques de gestion environnementale. Le rapport propose plusieurs façons d’accroître l’efficacité de ces outils de promotion auprès de la communauté des PME.

Le rapport aborde le rôle des autorités environnementales, des administrations locales, des organisations professionnelles et des institutions financières en matière de verdissement des petites entreprises. Il procède à un examen détaillé de l’expérience de la France, de l’Irlande, de la Corée, des Pays-Bas et du Royaume-Uni (Angleterre, Pays de Galles et Écosse) et s’appuie sur les exemples de plusieurs autres pays.