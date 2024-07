Depuis la publication de la première stratégie nationale d’adaptation par un pays de l’OCDE en 2005, les activités de planification nationale de l’adaptation au changement climatique se sont multipliées. Le présent document propose un panorama de ces activités dans les différents pays de l’OCDE et met en exergue un certain nombre d’enseignements nouveaux qui se dégagent de leur expérience.

L’analyse met à profit trois principales sources d’informations : une étude des communications nationales à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), trois études de cas nationales (Mexique, Angleterre et États-Unis) et les résultats du Forum sur l’adaptation au changement climatique tenu en 2012 à l’invitation de l’OCDE. Elle montre que 26 pays de l’OCDE ont élaboré ou sont en train d’élaborer des cadres stratégiques nationaux pour l’adaptation, et que 17 d’entre eux ont également produit des plans d’adaptation nationaux détaillés ou y travaillent. Les pays ont beaucoup investi pour constituer un socle de connaissances de plus en plus perfectionné, afin d’étayer leurs mesures d’adaptation et de renforcer leurs capacités en la matière. Les gouvernements nationaux ont généralement adopté des mesures visant à assurer une prise en compte systématique de l’adaptation dans leurs activités et dans les dispositifs réglementaires, et mis en place des mécanismes de coordination pour que des dispositions soient prises dans l’ensemble de l’administration. Les collectivités locales et les régions ont également joué un rôle important dans les efforts d’adaptation, même si la mise en place de cadres de coordination systématique entre les autorités nationales et infranationales a moins bien progressé.

L’élaboration de stratégies et de plans est relativement récente et leur mise en oeuvre en est encore aux premiers stades. Les études de cas et l’atelier de l’OCDE ont néanmoins permis de constater que les pays doivent relever trois grands défis au moment de mettre en application leurs stratégies et leurs plans : surmonter le déficit d’informations sur le climat et l’insuffisance des capacités correspondantes, mobiliser un financement adéquat et mesurer l’efficacité des interventions d’adaptation. Il sera primordial de s’attaquer à ces difficultés pour faire en sorte que les avancées en matière de planification se traduisent par de meilleurs résultats.