Participation du secteur privé à l'adaptation au changement climatique

La planification, le financement et la mise en oeuvre des mesures d’adaptation au changement climatique suscitent de par le monde un intérêt croissant. Jusqu’à présent, c’est surtout le rôle du secteur public qui a focalisé l’attention, le secteur privé étant principalement envisagé en tant que source de financement et d’investissements. En revanche, il a été assez peu question de la réaction du secteur privé aux risques et aux débouchés du changement climatique. La présente analyse vise donc à mieux comprendre le rôle du secteur privé. Dans ce document, on analysera les progrès accomplis par le secteur privé sur le front de l’adaptation au changement climatique, à partir d’éléments issus de seize études de cas relevant de différentes branches d’activité. Ce travail sera complété par une analyse générale des mesures d’adaptation à l’échelle de l’ensemble du secteur privé, à partir des réponses au questionnaire du Carbon Disclosure Project (CDP) de 2009. Les études de cas contiennent des éléments sur le niveau de sensibilisation des entreprises aux risques et aux points de vulnérabilité potentiels au changement climatique, sur les progrès qu’elles ont pu accomplir dans l’évaluation des incidences spécifiques à leur activité du changement climatique et des réponses possibles, et sur les mesures et les stratégies d’adaptation qu’elles ont mises en oeuvre pour maîtriser ces risques. On examinera également dans quelle mesure les entreprises tirent parti des nouveaux débouchés amenés par le changement climatique. Ce travail met en lumière les facteurs qui peuvent motiver les entreprises à prendre des mesures d’adaptation et définit les éléments communs susceptibles d’influer sur la capacité des entreprises à agir pour l’adaptation, sur leurs motivations à agir et leur perception de la nécessité de l’adaptation. On cherchera à comprendre comment ces facteurs peuvent favoriser ou freiner l’adaptation, et on évaluera les rôles que peuvent jouer les pouvoirs publics pour éliminer les obstacles à l’action, pour encourager l’engagement du secteur privé et l’inciter à investir pour l’adaptation.