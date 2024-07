Adaptation et Innovation

L’innovation dans les technologies liées à l’atténuation et à l’adaptation sera capitale dans la lutte contre le changement climatique. Elle peut permettre de réduire le coût de l’action des pouvoirs publics et offrir de nouvelles opportunités au secteur privé. Cependant, la plupart des débats sur l’innovation portent sur l’atténuation, au détriment de l’adaptation. Le présent document se fonde, pour une étude de cas sur l’activité d’innovation, sur les biotechnologies agronomiques. Le secteur agricole, déjà sollicité pour répondre à la demande d’une population mondiale en augmentation, est en effet considéré comme particulièrement vulnérable face au changement climatique. Innover pour améliorer les espèces végétales et développer des variétés plus résistantes aux incidences du changement climatique est l’une des nombreuses possibilités d’adaptation qui s’offrent à l’agriculture. Le présent document n’a pas vocation à prôner ou décourager le recours aux biotechnologies, mais fournit des estimations sur le degré d’innovation dans ce domaine et sur les tendances qui se dégagent.