Statistiques de la dette extérieure 1997

Ce rapport annuel présente des informations détaillées sur le volume et la composition de la dette exterieure de 171 pays et territoires (de fait, tous les pays du monde hors OECD) à la fin de 1995 et les chiffres revisés correspondants pour 1994. Y figure également l'estimation des paiements à effectuer en 1996 au titre de l'amortissement de la dette à long terme.

Ces données sont communiqués à l'OCDE par les gouvernements et les institutions de crédit des pays Membres et par les principales organisations internationales. Des règles de notification unifiées et une mise à jour régulière permettent de présenter des données complètes, cohérentes et actualisées de la dette extérieure, qui rendent cette publication irremplaçable pour les comparaisons internationales et l'analyse des risques par pays.