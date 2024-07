Statistiques de la dette extérieure 2002

Ce rapport annuel contient des informations détaillées sur le volume et la composition de la dette extérieure de 168 pays et territoires à la fin de 2001 et les chiffres révisés correspondants pour 2000. Y figure également une estimation des paiements à effectuer en 2002 au titre de l’amortissement de la dette à long terme.

Ces données sont communiquées à l’OCDE par les gouvernements et les institutions de crédit des pays membres et par les principales organisations internationales. Des règles de notification unifiées et une mise à jour régulière permettent de présenter des données complètes, cohérentes et actualisées de la dette extérieure. Autant d’atouts qui rendent cette publication irremplaçable pour tous ceux qui souhaitent effectuer des comparaisons internationales et analyser le risque-pays.

ÉGALEMENT DISPONIBLE SUR CD-ROM ET EN LIGNE

La base de données Statistiques de la dette extérieure est également publiée chaque année dans le CD-ROM Statistiques sur le développement international et en ligne via www.OECD-iLibrary.org.