Cette publication trimestrielle complète les Principaux indicateurs économiques de l'OCDE. Elle présente un large éventail de données mensuelles, trimestrielles et annuelles, qui couvrent en particulier la production industrielle, les enquêtes de conjoncture, la construction, l'emploi, les salaires, les prix, les finances intérieures et extérieures, les taux d'intérêt, le commerce intérieur et les échanges pour les 18 pays en transition suivants : Bulgarie République Bélarus Fédération de Russie Estonie slovaque Kazakstan Tadjikistan Lettonie Slovénie République Turkménistan Lituanie Arménie kirghize Ukraine Roumanie Azerbaïdjan Moldova Ouzbékistan Inclus dans ce numéro : Annexe sur les Indicateurs du marché du travail Disponible sur disquette Ce supplément est le dernier numéro des Indicateurs économiques à court terme : Économies en transition dans le format actuel. L'OCDE envisage la parution d'une nouvelle publication mensuelle présentant un nombre plus restreint d'indicateurs économiques à court terme pour des pays clés n'appartenant pas à l'OCDE. Cette nouvelle publication devrait paraître au cours du premier semestre 1998.