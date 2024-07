Les bibliothèques et les centres de ressources éducatives sont en évolution constante sous l’effet de l’émergence de nouvelles technologies et modalités d’apprentissage. Comment concevoir la bibliothèque de demain ? Quel rôle sera-t-elle amenée à jouer dans l’espace scolaire, dans le système éducatif et dans la société en général ? Cet ouvrage examine ces questions en se basant sur les exemples de divers pays de l’OCDE.