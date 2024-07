Santé environnementale et renforcement de la résilience face aux pandémies

La pandémie de coronavirus (COVID-19) met en exergue la nécessité de concevoir la santé humaine selon une approche globale et intégrée. L’amélioration de la santé environnementale, qui passe par des progrès en matière de qualité de l’air, d’eau et d’assainissement et de gestion des déchets, et les efforts de préservation de la biodiversité rendront les populations moins vulnérables aux pandémies et, par conséquent, amélioreront le bien-être global des sociétés et leur résilience.