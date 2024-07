Revue d’analyse économique semestrielle publiée par l’OCDE. Ce numéro comprend des articles sur la fiscalité et l’environnement des entreprises comme déterminants de l’IDE ; la réglementation des marchés de produits et la convergence de la productivité ; la réglementation des systèmes financiers et la croissance économique ; les déterminants des dépenses publiques consacrées aux soins de santé et aux soins de longue durée ; et l’autonomie financière des collectivités territoriales.