La Revue de l'OCDE sur le développement traite de la coopération pour le développement et propose une synthèse unique des travaux récents conduits par le Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE. Elle compte au moins quatre numéros par an. Ce numéro analyse la croissance économique plus favorable aux pauvres ainsi l'évaluation des régimes nationaux de passation des marchés.