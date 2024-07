Revue de l'OCDE sur le développement, Volume 8 Numéro 2

En mars 2005, plus de 100 pays se sont fermement engagés à travers la Déclaration de Paris pour mesurer le succès ou l’échec de l’amélioration de l’efficacité de leur aide. L'analyse présente les résultats de l’enquête à laquelle ont participé 34 pays en développement et 55 donneurs. Cet important rapport est un instantané de la situation en 2005. Pour la première fois, il évalue l’efficacité de l’aide, non seulement globalement, mais aussi pour un grand nombre de donneurs. Les résultats sont généralement encourageants et montrent que les pays en développement et les donneurs s’investissent pleinement pour que l’aide fonctionne mieux. Il faut cependant redoubler d’efforts.